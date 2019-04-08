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Факти / Lifestyle

Королева заборонила Меган Маркл робити з її правнука вегетаріанця

Королева Єлизавета попередила Меган Маркл, що не дозволить своєму правнуку бути вегетаріанцем.

королева

Дитина Меган Маркл і принца Гаррі не повинна бути вегетаріанцем, вважає королева Єлизавета.

Улюбленою розвагою королеви є полювання, тому дитина при дворі, яка живиться рослинною їжею – нонсенс.

– Королева буде проти. Ця ідея стала причиною для напружених розмов з принцом Гаррі, який не хоче засмучувати бабусю. Він сподівається, що це примхи вагітної жінки, – йдеться у виданні.

Також вона проти новомодних віянь у королівській родині, які намагається привнести  дружина її онука.

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Це стосується, її рішення щодо природних пологів і відмовою від няньок у майбутньому. Маркл заявила, що дитину їй допоможе виховати її мати.

Нагадаємо, у Букінгемському палаці високопоставлені члени королівської родини та чиновники ведуть кризові переговори щодо імовірного розлучення Меган Маркл і принца Гаррі.

Джерело: Now to love

Фото: Dreamstime

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