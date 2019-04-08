На грибній фермі у Київській області виростили найбільший в Україні гриб. Вага печериці сягає 3 820 кг.

Найбільший в Україні гриб виростили на фермі під Києвом.

Вага гриба-рекордсмена – 3 820 кг, окружність – 114 см, а діаметр капелюшка – 39 см.

Експерти Книги рекордів України зафіксували рекорд.

– Одного такого гриба вистачить, щоб нагодувати десяток людей! Велетня вирощено на грибній фермі ТОВ Гриби-України в Київській області, – розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.













Майже чотири кілограми: під Києвом виростили гриб-рекордсмен / 3 фотографии

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Нагадаємо, на Кіровоградщині живе жінка з найбільшою кількістю зубів в Україні.

Джерело: Вєтрова Лана

Фото: Вєтрова Лана