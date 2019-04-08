На грибній фермі у Київській області виростили найбільший в Україні гриб. Вага печериці сягає 3 820 кг.
Найбільший в Україні гриб виростили на фермі під Києвом.
Вага гриба-рекордсмена – 3 820 кг, окружність – 114 см, а діаметр капелюшка – 39 см.
Експерти Книги рекордів України зафіксували рекорд.
– Одного такого гриба вистачить, щоб нагодувати десяток людей! Велетня вирощено на грибній фермі ТОВ Гриби-України в Київській області, – розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
Майже чотири кілограми: під Києвом виростили гриб-рекордсмен / 3 фотографии
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Нагадаємо, на Кіровоградщині живе жінка з найбільшою кількістю зубів в Україні.
Джерело: Вєтрова Лана
Фото: Вєтрова Лана
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