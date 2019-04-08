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Факти / Lifestyle

Найдешевші міста для одноденної поїздки – рейтинг

Найбюджетнішими напрямками, куди можна вирушити в одноденну подорож, стали Каїр, Мехіко та Анталія.

Найдешевші міста для одноденної поїздки – рейтинг

Фахівці сервісу Rumbo склали список найбюджетніших напрямків, куди можна вирушити в одноденну подорож.

Вони враховували витрати на проживання, транспорт, харчування і мінімальні розваги.

Трійку лідерів очолила єгипетська столиця Каїр. Тут за добу перебування можна вкластися в €48, що становить близько 1500 грн. У мексиканській столиці це буде коштувати €72 або близько 2200 грн.

За один день у турецькому курортному місті Анталія можна відпочити за €75 (близько 2280 грн).

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П’ятірку лідерів замикають Буенос-Айрес (€76) і Мумбаї (€78).

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Джерело: Rumbo

Фото: Dreamstime

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