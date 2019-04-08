Сьогодні, 8 квітня, майже на всій території України буде тепло та хмарно з проясненями.

Майже по всій території України буде хмарно з проясненнями, лише у Закарпатській, Вінницькій та Одеській областях дощитиме.

У західних, північних та центральних областях країни температура повітря прогріється від 14° до 18° вдень та від 4° до 8° вночі.

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На сході температура 13°….17° вдень, 3°…6° вночі.

На півдні температура повітря складатиме 14°…18° вдень та 4°…7° вночі.

Раніше Факти ICTV писали, що у квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.