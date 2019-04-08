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Повідомляють про запізнення і відпочинкок: у Китаї двірників зобов’язали носити розумні браслети

У Китаї двірників зобов’язали носити розумні браслети з функцією GPS.

Повідомляють про запізнення і відпочинкок: у Китаї двірників зобов’язали носити розумні браслети

Розумні браслети з функцією GPS повинні відстежувати місцезнаходження двірників. Також вони контролюють, о котрій годині працівники приходять на роботу і залишають робоче місце. Також там є датчики руху, які, якщо працівник відпочиває протягом 20 хвилин, починають сигналити. Якщо ж сигнал залишається без реакції, то дані передаються роботодавцю.

Таку ініціативу громадськість зустріла негативно. Одні назвали ці браслети “кайданами трудового народу”. Інші заявили, що стежити треба за злочинцями, а не за робочими.

Самі ж робочі теж обурені цим, адже, як вони заявляють, іноді на вулиці чисто і нічого прибирати, а браслет починає сигналити.

У пристрої відключать датчик рухів, але повністю від браслетів відмовлятися не будуть.

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До речі, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі експерти закликали світ задуматися про перехід на 4-денний робочий тиждень.

Джерело: esquire.ru

Фото: Dreamstime

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