День ангела Лариси святкують 8 квітня. Факти ICTV підготували найкращі привітання з імениннами Лариси для друзів і родичів.

Ім’я Лариса має різні варіанти походження. Хтось припускає, що воно походить від назви давньогрецького міста Ларісса.

Інші вважають, що воно має латинське коріння і походить від слова ларус, яке означає чайка або фортеця.

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Листівки та привітання з Днем Лариси





















З Днем Лариси: привітання та листівки / 5 фотографий

З Днем Ангела Ларису я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

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