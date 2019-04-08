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З Днем Лариси: привітання та листівки

День ангела Лариси святкують 8 квітня. Факти ICTV підготували найкращі привітання з імениннами Лариси для друзів і родичів.

З Днем Лариси: привітання та листівки

Ім’я Лариса має різні варіанти походження. Хтось припускає, що воно походить від назви давньогрецького міста Ларісса.

Інші  вважають, що воно має латинське коріння і походить від слова ларус, яке означає чайка або фортеця.

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Листівки та привітання з Днем Лариси

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З Днем Лариси: привітання та листівки / 5 фотографий

З Днем Ангела Ларису я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!

***

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!

***

Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі  Господь із неба,
Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

Раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.

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