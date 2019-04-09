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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 9 квітня

Яким буде 9 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні краще призначити всі важливі справи на другу половину дня. Цей час також добре підійде для творчих і значущих процедур.

Час добре підійде для вирішення питань, пов’язаних зі здоров’ям і фінансами.

Успішними будуть справи, які пов’язані з добробутом. У цей день добре проявляти щедрість.

Після обіду можна зайнятися покупками одягу або прикрас.

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Сьогодні бажано уникати деструктивних дій і справ, які пов’язані зі знищенням.

Несприятливою до другої половини дня вважається стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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