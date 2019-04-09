У 2018 році генеральний директор компанії Twitter Джек Дорсі отримав свою першу зарплату у компанії розміром всього лише 1 долар і 40 центів.

Гендиректор Twitter Джек Дорсі отримав свою першу зарплату у 140 центів після того, як чотири роки тому повернувся на посаду виконавчого директора.

У 2015, 2016 і 2017 роках він сам відмовлявся від зарплати, пояснюючи це “вірою у довгостроковий потенціал і цінності компанії”.

Сума 1 долар і 40 центів дорівнює ліміту кількості знаків для повідомлень в однойменній соціальній мережі, який був встановлений у 2006 році (140 знаків).

Довідка. Стан Джека Дорсі на січень 2019 року оцінюють у 5,5 млрд доларів. Він є американським підприємцем і засновником таких компаній як Twitter і Square.

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До речі, японський мільярдер Юсаку Маєдзава у Twitter побив рекорд з кількості ретвітів.