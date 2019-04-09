28 квітня православні християни святкуватимуть Великдень у 2019 році. Сирна паска – традиційна страва на святковому столі разом із печеними пасками та писанками.

Рецепт класичної сирної сирої паски

Вам знадобиться:

сир – 500г

вершкове масло – 200г

цукор – 1 склянка

вершки – 1/2 склянки

яйце (жовток) – 2-3 шт.

родзинки (без кісточок), мигдаль (подрібнений) – по 1 ст.л.

цукати, кардамон (мелений), ванілін – за смаком

Процес приготування класичної сирної паски:

Розтираємо вершкове масло до білого кольору, в процесі додаємо жовтки. Цукор повинен повністю розчинитися. Двічі протираємо через сито сир з родзинками, мигдалем, цукатами і лимонною цедрою. Додаємо масу до вершкового масла і цукру і все ретельно перемішуємо. Викладаємо отриману масу в пасочницу, попередньо застелену трохи вологою марлею, закриваємо блюдцем. Ставимо в холодильник.

Сирна паска – докладний рецепт приготування

Інгредієнти:

Склянка – 250 мл

500 г сиру (краще домашнього, без крупинок)

1/2 склянки цукру

1 пакетик ванільного цукру

1/2 склянки сметани (20-25%)

100 г вершкового масла

1/2 склянки родзинок

1/2 склянки горіхів

1/2 або 3/4 склянки цукатів

Прим. Рецепт розрахований на форму об’ємом 1 літр.

Для початку слід підготувати продукти для приготування сирної паски. Вершкове масло залиште при кімнатній температурі, щоб воно стало м’яким. Горіхи та цукати поріжте на шматочки.

Родзинки переберіть і залийте окропом на 10 хвилин. Потім злийте воду, відіжміть родзинки та дайте їм підсохнути.

Сир перетріть через дрібне сито, щоб він став однорідним. Якщо ви використовуєте сир із магазину, краще протерти його кілька разів.

Сметану змішайте з ванільним і звичайним цукром і розмішайте до повного розчинення цукру.

Додайте в сир солодку сметану та м’яке вершкове масло. Добре розмішайте, можна навіть із міксером. Насипте в сир горіхи, родзинки та цукати.

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Форму для сирної паски поставте на тарілку і викладіть всередині марлю, а потім наповніть сирною масою. Краї марлі складіть зверху.

Притисніть форму з паскою вантажем (можна використовувати трилітрову банку з водою, закриту кришкою) і залиште у прохолодному місці на 10-12 годин. Сироватку з тарілки періодично зливайте.

Зніміть вантаж і поставте паску в холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Готову сирну паску дістаньте з форми та прикрасьте.





















































2 рецепти сирної паски / 13 фотографий

До речі, експерти вже підрахували вартість домашньої паски у 2018 році.

Фото: Кондитер клуб

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