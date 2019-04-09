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Факти / Lifestyle

Схоже на атаку інопланетян: жителів Норвегії налякали різнокольорові хмари

У Норвегії жителі спостерігали дивне явище у небі – хмари стали різного кольору.

Схоже на атаку інопланетян: жителів Норвегії налякали різнокольорові хмари

Люди були вкрай схвильовані світловим шоу, яке їм довелося спостерігати. Вони навіть почали підозрювати вторгнення інопланетян.

– Коли я побачив дивні вогні і кольорові хмари, що розпускаються у небі, у мене не було ніяких пояснень того, що відбувається. Це було схоже на атаку інопланетян, – зазначив автор відео.

Насправді ж інопланетянами там навіть і не пахло, а причиною явища у небі став запуск двох ракет у рамках проекту дослідного явища AZURE. Їх запуск був проведений з метою вивчення земної іоносфери.

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До речі, вчені отримали швидкі і надзвичайно потужні радіоімпульси з космосу. Вони припускають, що це можуть бути інопланетні сигнали.

Джерело: Science Alert

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