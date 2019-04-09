Є прості способи перевірки молока, аби ви були впевнені, що п’єте корисний та безпечний продукт.

Чи не розбавили молоко водою можна перевірити двома способами. Перший за допомогою йоду. Достатньо налити трішки молока в чашку й додати туди кілька крапель йоду. Якщо молоко натуральне – то воно трішки пожовтіє. А от загущене крохмалем – стане синім.

Чи розбавлене молоко водою, можна перевірити і за допомогою спирту. Змішайте в пляшці молоко і спирт у пропорції 1:2. Ретельно збовтуйте протягом 3 хвилин. Після цього вилийте суміш у глибоку тарілку та спостерігайте, коли у ній з’являться пластівці.

Якщо їх стало видно вже за 2-3 секунды – продукт не розбавлений.

Вдома можна перевірити молоко і на вміст хімічних домішок. Потрібно опустити лакмусовий папірець у молоко. В ідеалі його колір має залишитися незмінним.

Найпростіший спосіб перевірити свіжість молока в домашніх умовах– закип’ятити.

Налийте невелику кількість молока в каструльку та доведіть до кипіння. Якщо воно вже почало скисати, то неодмінно звернеться. Такий продукт вживати не варто.

Визначити свіжість молока можна і за допомогою харчової соди.

Налийте в склянку 50 грамів молока, додайте ¼ чайної ложки соди і перемішайте. Якщо з’явилася піна або бульбашки – у молоці надмірна концентрація кислоти. А отже – воно вже несвіже і ось-ось скисне.

Щоб перевіри молоко на антибіотики, зверніть увагу, як воно скисає. У нормі натуральний продукт при кімнатній температурі перетворюється на кисляк за 3 дні.

Якщо ви хочете пришвидшити перевірку – додайте в стакан молока дві чайних ложки сметани і залиште в теплому місці на 4-5 годин. Скисло? Скоріше за все, перед вами натуральний продукт.

Про те, як перевірити молоко на наявність пальмової олії – у Ранку у великому місті.

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До речі, вживання парного молока значно збільшує ризик розвитку стійких до антибіотиків інфекцій.