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Факти / Lifestyle

Тест на свіжість, антибіотики і домішки: як перевірити молоко вдома

Є прості способи перевірки молока, аби ви були впевнені, що п’єте корисний та безпечний продукт.

Тест на свіжість, антибіотики і домішки: як перевірити молоко вдома

Чи не розбавили молоко водою можна перевірити двома способами. Перший за допомогою йоду. Достатньо налити трішки молока в чашку й додати туди кілька крапель йоду. Якщо молоко натуральне – то воно трішки пожовтіє. А от загущене крохмалем – стане синім.

Чи розбавлене молоко водою, можна перевірити і за допомогою спирту. Змішайте в пляшці молоко і спирт у пропорції 1:2. Ретельно збовтуйте протягом 3 хвилин. Після цього вилийте суміш у глибоку тарілку та спостерігайте, коли у ній з’являться пластівці.

Якщо їх стало видно вже за 2-3 секунды – продукт не розбавлений.

Вдома можна перевірити молоко і на вміст хімічних домішок. Потрібно опустити лакмусовий папірець у молоко. В ідеалі його колір має залишитися незмінним.

Найпростіший спосіб перевірити свіжість молока в домашніх умовах– закип’ятити.

Налийте невелику кількість молока в каструльку та доведіть до кипіння. Якщо воно вже почало скисати, то неодмінно звернеться. Такий продукт вживати не варто.

Визначити свіжість молока можна і за допомогою харчової соди.

Налийте в склянку 50 грамів молока, додайте ¼ чайної ложки соди і перемішайте. Якщо з’явилася піна або бульбашки – у молоці надмірна концентрація кислоти. А отже – воно вже несвіже і ось-ось скисне.

Щоб перевіри молоко на антибіотики, зверніть увагу, як воно скисає. У нормі натуральний продукт при кімнатній температурі перетворюється на кисляк за 3 дні.

Якщо ви хочете пришвидшити перевірку – додайте в стакан молока дві чайних ложки сметани і залиште в теплому місці на 4-5 годин. Скисло? Скоріше за все, перед вами натуральний продукт.

Про те, як перевірити молоко на наявність пальмової олії – у Ранку у великому місті.

Читайте: З салом, молоком, м’ясом і фруктами. Як змінився смак морозива за 4 тис. років

До речі, вживання парного молока значно збільшує ризик розвитку стійких до антибіотиків інфекцій.

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