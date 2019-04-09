5 оригінальних і незвичайних способів фарбування яєць на Великдень 2019.

1. Білосніжні візерунки цукровою пудрою

Зробити традиційні крашанки більш стильними допоможе цукрова пудра. Незвичайні візерунки, набивна фактура робить яєчну шкаралупу чарівною.

Спосіб приготування:

Фарбуємо стандартним способом, використовуючи різні барвники. Одну склянку цукрової пудри змішуємо з невеликим обсягом води так, щоб утворилася досить густа консистенція. Отримана маса повинна бути однорідна, тобто не містити грудок. Якщо цукрової пудри немає, то її легко можна зробити самостійно.

Для цього цукор (його повинно бути більше, ніж склянка) досить помістити в кавомолку. В кондитерський шприц набираємо цукровий розчин. Наносимо візерунок і даємо можливість розчину застигнути.

2. Яйця, прикрашені мереживом

Створюємо яйця з красивими мережними візерунками.

Спосіб приготування:

Загорніть яйце в мереживну тканину і опустіть на 10 хвилин в розчин з фарбою. Фарбу можете вибирати на власний смак. Зніміть тканину і маєте чудовий результат!

3. Кондитерські посипання

Окрасою ваших писанок може стати звичайнісінька крупа – рис, пшоно, гречка, горох, сочевиця, мелена кукурудза. А також – кондитерські посипання з кольорової глазурі або шоколаду, дрібна локшина у вигляді зірочок і навіть бісер.

Спосіб приготування:

Щоб закріпити все це на шкаралупі, знадобиться воскова або парафінова свічка. Спочатку зваріть яйця, можете попередньо пофарбувати їх будь-яким способом або залишити натуральними. Після охолодження візьміть яєчко в руки, запаліть свічку і нанесіть на шкаралупу малюнок розплавленим парафіном або воском. Це буде основа.

Намагайтеся не торкатися яйця полум’ям. Поки віск не застиг, обваляйте його в крупі або викладіть візерунок руками. Після застигання змастіть поверхню яйця, покриту крупою, рослинним маслом, щоб вона блищала.

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4. Мармурові яйця

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно пофарбувати яйця в світлі яскраві кольори, як варіант це можуть бути: помаранчевий, жовтий, червоний, рожевий.

Після того, розвести темні кольори – фіолетовий, коричневий, синій. У кожну чашку з темним кольором додати по 1 ч. л. рослинного масла, гарно перемішати, не збовтуючи. Занурити кожне яйце в темний колір, відразу вийняти і висушити.

5. Фарбування яєць кавою

Яйця можна відварити в міцній каві або залишити вже у відварені на ніч. При фарбуванні яєць слід покладатися на свій досвід, вміння і фантазію.

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