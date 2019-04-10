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Далай-лама госпіталізований в Індії

Духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама госпіталізований в Індії.

далай лама

83-річний Далай-лама госпіталізований в Індії через легеневу інфекцію, розповів його секретар.

– Його Святість відчув дискомфорт у Дхарамсалі. В якості запобіжного заходу ми вирушили в Делі, – розповів він.

За словами представника, Далай-ламі доведеться провести кілька днів у лікарні в Нью-Делі.

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Відзначається, що його стан стабільний і він отримує всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, Далай-лама назвав матеріалістичну систему освітиголовною причиною депресії. На його думку, люди, які будують життя довкола матеріальних цінностей, не знають, як вирішувати емоційні проблеми.

Джерело: The Hindu

Фото: Dreamstime

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