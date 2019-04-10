Міжнародний день братів і сестер щорічно відзначається 10 квітня. Факти ICTV підготували для вас привітання з цим сімейний святом.

День брата і сестри має коротку, але сумну історію.

Свято виникло у 1998 році за ініціативи американки Клаудії Еварт, яка в дитинстві втратила брата і сестру і дуже важко переживала цю втрату.

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У день народження сестри, 10 квітня, Еварт вирішила нагадати світові про те, як важливо берегти близьких.

Спочатку це був Національний день братів і сестер в США, але пізніше він набув міжнародного масштабу.

Привітайте брата або сестру, нагадайте про те, як ви цінуєте те, що вони у вас є.

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Вітаємо з Днем брата і сестри! Бажаємо всім добра, здоров’я і душевного тепла. Бажаємо вам ділити долю навпіл і не пізнати в стосунках обман! Нехай частіше зводять вас сімейні обставини, і без будь-якої причини. Підкоряйте разом вершини успіху!

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Вітаю з Днем братів і сестер. Бажаю, щоб з рідною дорогою людиною ніколи не було нудно, щоб з нею можна було завжди поділитися і радістю, і особистим переживанням. Здоров’я вам, взаєморозуміння, спільних успіхів і щирої гордості за перемоги один одного.

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Вітаю з Днем братів і сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі і печалі, разом грати і битися, просити поради і відчувати рідне плече. Бажаю тобі справжнього щастя, щирої любові, і нехай твої діти будуть так само близькі, як і ми з тобою!

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