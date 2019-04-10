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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 10 квітня

Яким буде 10 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сприятливий день для будь-якої творчої діяльності.

Успіх супроводжуватиме у навчанні і вирішенні проблем зі здоров’ям.

Будь-які справи, пов’язані з позитивними емоціями, вітаються – творчість, прогулянки або спілкування з однодумцями.

Конфліктні ситуації створювати не бажано.

Ухвалення серйозних і важливих рішень краще відкласти.

Несприятливо: стрижка волосся.

Сприятливо: початок поїздок і подорожей.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 8 по 14 квітня

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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