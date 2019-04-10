28 квітня православні християни відзначатимуть Великдень, а перед святом готуватимуться до світлої неділі. Коли пекти паски і фарбувати яйця – у матеріалі Фактів ICTV.

Великдень у 2019 році припадає на 28 квітня. Відомо, що за тиждень до свята починається підготовка і кожен день має низку справ. Тож коли прийнято пекти паски та фарбувати яйця?

У чистий четвер не тільки займаються прибиранням, а й готують паски і фарбують яйця. Робити це краще в обід після основного прибирання. Якщо ви не встигли підготувати традиційні ласощі у четвер, то можна зробити це і у суботу. Саме у цей день закінчують підготовку до святкування: печуть паски, фарбують яйця, готують інші святкові страви.

Увечері народ йде у храм на нічну службу (сповідається, причащається).

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До речі, раніше Факти ICTV писали про 5 оригінальних і незвичайних способів фарбування яєць на Великдень 2019.