У Лондоні оголосили шорт-лист Міжнародної Букерівської премії, в який потрапили шість письменників.
У шорт-лист Міжнародної Букерівської премії потрапили письменники з Німеччини, Франції, Польщі, Оману, Чилі та Колумбії.
У короткий список потрапила книга польської письменниці Ольги Токарчук Веди свій плуг по кістках мерців.
В 2018 році Токарчук стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії.
Також на премію номіновано:
- Соснові острова (Маріон Пошманн);
- Небесні тіла (Джоха Аль-Хартхі);
- Роки (Анні Ерно);
- Форма руїн (Хуан Габріель Васкес);
- Непрожите (Алія Трабукко Серан).
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Переможця оголосять 21 травня під час урочистої вечері у концертному залі Roundhouse в Лондоні.
До слова, з’явився список номінантів на кінопремію BAFTA 2019.