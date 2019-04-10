У Лондоні оголосили шорт-лист Міжнародної Букерівської премії, в який потрапили шість письменників.

У шорт-лист Міжнародної Букерівської премії потрапили письменники з Німеччини, Франції, Польщі, Оману, Чилі та Колумбії.

У короткий список потрапила книга польської письменниці Ольги Токарчук Веди свій плуг по кістках мерців.

В 2018 році Токарчук стала лауреатом Міжнародної Букерівської премії.

Також на премію номіновано:

Соснові острова (Маріон Пошманн);

Небесні тіла (Джоха Аль-Хартхі);

Роки (Анні Ерно);

Форма руїн (Хуан Габріель Васкес);

Непрожите (Алія Трабукко Серан).

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Переможця оголосять 21 травня під час урочистої вечері у концертному залі Roundhouse в Лондоні.

До слова, з’явився список номінантів на кінопремію BAFTA 2019.