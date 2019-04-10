PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Приз £100 тис. Мільйонер хоче влаштувати королівську битву PUBG у реальному житті

Невідомий мільйонер хоче влаштувати змагання в жанрі королівської битви, яка останнім часом стала дуже популярною у відеоіграх.

Страйкбол

Анонімний мільйонер купив острів для того, щоб організувати на ньому королівську битву, в якій візьмуть участь 100 осіб.

Наразі він шукає організатора, який зможе зібрати учасників і створити арену, на якій проходитиме змагання.

На це йому дається шість місяців і за свою роботу він отримає £45 тис (приблизно $58,8 тис.).

Учасники використовуватимуть для битви страйкбольну зброю, а також чутливе захисне спорядження, яке реєструватиме попадання.

Читайте: Bethesda випустить нові відеоігри в Steam

Королівська битва повинна тривати 36 годин протягом трьох днів (12 годин на добу). У цей час учасників забезпечать їжею, житлом і медобслуговуванням.

Переможець отримає £100 тис. (близько $130,7 тис.).

До слова, студія Niantic готується випустити на смартфони відеогру Harry Potter: Wizards Unite.

Джерело: HushHush

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка