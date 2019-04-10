Закохана людина перебільшує рівень IQ свого партнера. Частіше це роблять жінки.

Найміцніші стосунки у тих парах, де у партнерів приблизно однаковий рівень IQ.

До такого висновку дійшли вчені Ягеллонського університету.

Під час дослідження вони протестували 218 пар, які у стосунках більше шести років. Тест складався з питань, які мали визначити інтелектуальний рівень партнера. Отримані результати науковці перевели в бали.

Виявляється велика частина тих, хто взяв участь у експерименті, дійсно переоцінює інтелектуальні здібності своїх коханих. Чоловіки вважали, що їхні дівчата розумніші на 36 балів, а жінки були впевнені, що їхні хлопці мають на 38 балів вищий IQ.

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Швидше за все, це відбувається через те, що партнери наділяють кохану людину позитивними рисами, серед яких і високий інтелект.

До слова, вчені також дійшли висновку, що найміцніші стосунки в тих парах, де у партнерів приблизно однаковий рівень IQ. З них потім виходять міцні союзи.

Раніше Факти ICTV писали про способи зміцнити стосунки.

Джерело: Uniwersytet Jagiellonski