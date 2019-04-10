Існує декілька технік, які допоможуть отримати незабутній оргазм – стоп-старт, зворотний відлік і уповільнення.

Існують спеціальні техніки, які допоможуть посилити оргазм. Перші дві можна робити самостійно, а останню за допомогою партнера.

Про те, як отримувати максимум задоволення від сексу, розповіла сексолог і сімейний психолог Катерина Помазанова.

Стоп-старт

Секрет цієї техніки у тому, що потрібно вчасно зупинитися і переключитися на іншу ерогенну зону. Коли ви доходите до 8 при 10-бальній шкалі збудження, то змінюєте джерело збудження. Справа у тому, що одна ерогенна зона заспокоїться, а інша навпаки розігріється і оргазм буде потужним.

Зворотній відлік

При цій техніці потрібно буде перервати статевий акт. Як тільки ви доходите до 8 балів, зупиняєтеся і рахуєте до 30. Потім знову, але вже рахуєте до 20 і втретє зупиніться і порахуйте до 10.

Уповільнення

Тут змінюється темп статевого акту, рухи сповільнюються.

Можна чергувати високий темп з повільним. Коли відчуєте наближення оргазму, варто посилити рух: швидкість і амплітуду.

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До речі, раніше ми публікували дані опитування, як люди ставляться до стогонів під час сексу.