Одесит, який майже рік тому переїхав до Еквадору, розповів про особливості життя у цій країні.

Володимир переїхав із Одеси до Еквадору, бо знайшов тут свою кохану.

Українець розповів, чому в Еквадорі влітку треба носити куртку, після 18.00 небезпечно виходии на вулицю, а також – чому місцеві до незнайомих людей звертаються “мій дорогий”?

Чому в гарячому Еквадорі навіть влітку не знімають куртку

Спеки тут немає, хоча країна знаходиться на екваторі. Столиця Кіто розташована на висоті 3 тис. метрів над рівнем моря, тому тут прохолодно. Середня температура вдень – до +24, а вночі – від 10 до 12 градусів тепла. І влітку, і взимку погода однакова.

Чому після 18.00 на вулицю краще не виходити

Сонце в Еквадорі сідає рано, о 18.00 вечора тут вже темно. Виходити у цей час на вулицю дуже небезпечно – можуть пограбувати і навіть вбити.

Чому еквадорці називають незнайомців “мій коханий”

Еквадорці дуже привітні люди. У магазині продавець може звернутися до вас “мій дорогий”, “моє золото” або “моя любов”. До цього треба звикнути.

До речі, європейців вони вважають черствими і холодними.

Володимир також назвав ще одну характерну особливість жителів Еквадору – це безвідповідальність. Вони постійно запізнюються, або можуть взагалі не прийти на зустріч без попередження.

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