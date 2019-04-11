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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 11 квітня

Яким буде 11 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 11 квітня

День може бути вельми корисним в роботі з внутрішніми страхами, переконаннями, обмеженнями. Вдалий час, аби навести лад у своєму внутрішньому світі.

День сприяє руйнуванню і позбавленню від чого-небудь, і буде краще, якщо ця робота буде проведена всередині, а не зовні.

Можна позбавлятися від старих звичок.

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Сьогодні бажано вживати корисну й якісну їжу. Одягати варто одяг з натуральних тканин. Варто оминати інтоксикації.

День також сприяє навчанню і пізнанню чогось нового, дослідженням. Дарувати і отримувати подарунки сьогодні небажано.

Є ймовірність конфліктів і різких висловлювань, по можливості на провокації не варто реагувати.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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