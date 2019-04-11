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Факти / Lifestyle

Хто переможе у другому турі виборів президента України – астропрогноз

З астрологічної точки зору, швидше за все, що у другому турі виборів президента України перемогу здобуде Володимир Зеленський.

Хто переможе у другому турі виборів президента України – астропрогноз

Астрологічний прогноз за результатами другого туру виборів президента України склав астролог Владислав Росс.

– Зірки Володимира Зеленського такі ж сильні у квітні, як і в кінці березня. Якщо вибори будуть супроводжуватися чесною боротьбою, без всяких підступів, фальсифікацій, то Зеленського чекає розгромна перемога, – розповідає астролог.

За його словами, в гороскопі Володимира Зеленського Уран роз’єднується з Юпітером – це знак успіху, влади, яскравості, блискучих можливостей.

До слова, раніше Факти ICTV публікували астрологічний прогноз на той випадок, якщо президентом України стане Володимир Зеленський.

А ось на Петра Порошенка в цей період буде негативно впливати аспект Місяця – агресія, руйнування.

Читайте: Чого очікувати від Порошенка під час другого терміну – астропрогноз

Також Владислав Росс розповів, що в день виборів – 21 квітня – не дуже гарна комбінація зірок. У цей день можливі суперечки і складні ситуації.

До речі, Факти ICTV стежать за останніми новинами про дебати Порошенка та Зеленського.

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