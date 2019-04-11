У 2019 році Страсна п’ятниця припадає на 26 квітня.

Великдень цього року для православних християн випадає на 28 квітня, а значить Страсна п’ятниця припадає на 26 квітня.

Страсний тиждень є останнім тижнем Великого посту перед Великоднем.

У Страсну п’ятницю потрібно утримуватися від прийняття їжі до виносу Плащаниці, а після цього можна вживати тільки хліб і воду.

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Церква рекомендує завершити приготування пасхального столу у Великий четвер, але народні повір’я рекомендують фарбувати яйця і пекти паски саме в п’ятницю.

У цей день заборонено пити алкоголь і відзначати день народження. Якщо свято випадає на цей день, то його варто перенести, оскільки Страсна п’ятниця є днем вселенської скорботи.

Раніше ми публікували календар харчування у Великий піст по днях.