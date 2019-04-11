Наближення Нібіру до Землі чекали ще 2012-го. Таємнича планета могла спричинити кінець світу. Вона настільки велика – прогнозували астрологи, – що після зіткнення з Землею, могла спричинити нахил нашої планети та зміну магнітних полюсів. І як наслідок – викликати масштабні повені, смерчі та землетруси.

2012-го прогнози так і не справдились. Але цього року про кінець світу заговорили знову. Спочатку називали дату – 14 лютого. І ось новий прогноз. Планета Нібіру максимально наблизиться до Землі 28 квітня, коли християни святкуватимуть Пасху.

Вже не перший рік науковий світ ламає списи – чи взагалі існує таємнича планета Нібіру. Скептики розбивають теорію в пух і прах. У світі стільки телескопів, що не помітити таку велику планету просто неможливо. Інші ж науковці стверджують – у сонячній системі все ж таки є ще не відкрита планета. Вірогідність її існування 98%.

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Тож звідки ноги ростуть у легенди про загадкове небесне тіло? І чи варто його боятися землянам? Все почалося з барельєфу шумерів. Народу, який жив ще до нашої ери на території Близького Сходу. З надзвичайною точністю шумери зобразили сонячну систему: окрім 8 існуючих планет, вказана ще й 9 – невідома.

Нібіру начебто рухається не по колу, а по еліптичній, витягнутій орбіті і раз на 3600 років перетинається з Землею. Цю теорію ще у 80-х висунув письменник Захарія Ситчин, вивчаючи шумерські тексти.

А в екстрасенсів та астрологів своя версія. Прогноз про кінець світу у 2012 році на їх думку, збувся. Просто Нібіру зіштовхнулася з Землею в паралельному світі. Так чи інакше, але дослідження продовжуються. Якщо ж теорія науковців про існування Нібіру підтвердиться, то доведеться переглядати багато основ і в астрономії, і в астрології. Але, наприклад, експерти NASA стверджують, що Нібіру допоки так і не зустріли.

Київські науковці вважають – можливо, планета й є, але жодні телескопи до неї поки не дотягують. Астрономи заспокоюють: на те, що Нибіру загрожує Землі, поки нічого не вказує. Не загрожують нашій планеті й астероїди. Наука пішла так далеко, що їх можна зафіксувати за 20 років до наближення до Землі. Японці пішли ще далі – вони винайшли міжпланетну станцію, яка може долітати до поверхні астероїдів: брати зразки ґрунту та змінювати напрям руху. Тож, кінець світу вкотре переноситься.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна збудує перший плавучий космодром.