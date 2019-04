Компанія Samsung показала смартфон Galaxy A80, який оснащений потрійною камерою що обертається, повідомляється на сторінці Samsung Mobile в Twitter.

Камера новинки розміщена на модулі слайдері таким чином, що коли його піднімають, вона повертається у фронтальне положення.

У камери буде кілька цікавих функцій, серед яких Scene Optimizer, який підбирає оптимальні параметри для 30 сцен зйомки.

Samsung Galaxy A80: характеристики, ціна і дата продажів в Україні / 3 фотографии

Читайте: Samsung протестувала гнучкий смартфон – скільки прослужить гаджет

Відомо, що Galaxy A80 оснащений дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.

Новинка також отримає 8-ядерний процесор з частотою 2,2 ГГц і 8 Гб оперативної пам’яті.

Старт продажів смартфона в Україні очікується в червні. Його ціна складе 19 999 грн.

#GalaxyA80 is for Rotating Camera.

Epic on both sides.

Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIW pic.twitter.com/faYlI5I6uM

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 апреля 2019 г.