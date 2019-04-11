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Samsung Galaxy A80: характеристики, ціна і дата продажів в Україні

Компанія Samsung вперше показала новий смартфон Galaxy A80, який оснащений камерою, що обертається.

Samsung

Компанія Samsung показала смартфон Galaxy A80, який оснащений потрійною камерою що обертається, повідомляється на сторінці Samsung Mobile в Twitter.

Камера новинки розміщена на модулі слайдері таким чином, що коли його піднімають, вона повертається у фронтальне положення.

У камери буде кілька цікавих функцій, серед яких Scene Optimizer, який підбирає оптимальні параметри для 30 сцен зйомки.

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Samsung Galaxy A80: характеристики, ціна і дата продажів в Україні / 3 фотографии

Читайте: Samsung протестувала гнучкий смартфон – скільки прослужить гаджет

Відомо, що Galaxy A80 оснащений дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.

Новинка також отримає 8-ядерний процесор з частотою 2,2 ГГц і 8 Гб оперативної пам’яті.

Старт продажів смартфона в Україні очікується в червні. Його ціна складе 19 999 грн.

 

До слова, компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7.

Відео: Samsung Mobile

Фото: Samsung

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