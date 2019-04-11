Компанія Samsung вперше показала новий смартфон Galaxy A80, який оснащений камерою, що обертається.
Компанія Samsung показала смартфон Galaxy A80, який оснащений потрійною камерою що обертається, повідомляється на сторінці Samsung Mobile в Twitter.
Камера новинки розміщена на модулі слайдері таким чином, що коли його піднімають, вона повертається у фронтальне положення.
У камери буде кілька цікавих функцій, серед яких Scene Optimizer, який підбирає оптимальні параметри для 30 сцен зйомки.
Читайте: Samsung протестувала гнучкий смартфон – скільки прослужить гаджет
Відомо, що Galaxy A80 оснащений дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.
Новинка також отримає 8-ядерний процесор з частотою 2,2 ГГц і 8 Гб оперативної пам’яті.
Старт продажів смартфона в Україні очікується в червні. Його ціна складе 19 999 грн.
#GalaxyA80 is for Rotating Camera.
Epic on both sides.
Learn more: https://t.co/bbVzsoWlIW pic.twitter.com/faYlI5I6uM
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 10 апреля 2019 г.
До слова, компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7.
Відео: Samsung Mobile
Фото: Samsung