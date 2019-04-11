На Світле Воскресіння Христове у 2019 році ціна паски становитиме від 44 грн.
28 квітня православні християни святкуватимуть Світле Воскресіння Христове. У цей день у великодньому кошику обов’язково повинна бути паска.
Факти ICTV дізналися, скільки буде коштувати приготувати паску власноруч.
Вартість випікання паски вагою 0,7 кг обійдеться у 44 грн. А от паска вагою 2,1 кг у 130,66 грн.
Загалом, порівняно з минулим роком вартість приготування зросла на 7%.
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Найбільше на здорожчання паски вплинуло підвищення ціни на масло на 6 грн. Борошно цьогоріч здорожчало на 2 грн, а молоко на 1 грн.
Вартість цукру та яєць навпаки знизилася на 9-13%.
Раніше Факти ICTV публікували найкращі рецепти паски у мультиварці.
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