На Світле Воскресіння Христове у 2019 році ціна паски становитиме від 44 грн.

28 квітня православні християни святкуватимуть Світле Воскресіння Христове. У цей день у великодньому кошику обов’язково повинна бути паска.

Факти ICTV дізналися, скільки буде коштувати приготувати паску власноруч.

Вартість випікання паски вагою 0,7 кг обійдеться у 44 грн. А от паска вагою 2,1 кг у 130,66 грн.

Загалом, порівняно з минулим роком вартість приготування зросла на 7%.

Читайте: Глазур для паски – рецепт

Найбільше на здорожчання паски вплинуло підвищення ціни на масло на 6 грн. Борошно цьогоріч здорожчало на 2 грн, а молоко на 1 грн.

Вартість цукру та яєць навпаки знизилася на 9-13%.

Раніше Факти ICTV публікували найкращі рецепти паски у мультиварці.