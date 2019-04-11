PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Скільки коштує паска в 2019 році

На Світле Воскресіння Христове у 2019 році ціна паски становитиме від 44 грн.

Скільки коштує паска в 2019 році

28 квітня православні християни святкуватимуть Світле Воскресіння Христове. У цей день у великодньому кошику обов’язково повинна бути паска.

Факти ICTV дізналися, скільки буде коштувати приготувати паску власноруч.

Вартість випікання паски вагою 0,7 кг обійдеться у 44 грн. А от паска вагою 2,1 кг у 130,66 грн.

Загалом, порівняно з минулим роком вартість приготування зросла на 7%.

Читайте: Глазур для паски – рецепт

Найбільше на здорожчання паски вплинуло підвищення ціни на масло на 6 грн. Борошно цьогоріч здорожчало на 2 грн, а молоко на 1 грн.

Вартість цукру та яєць навпаки знизилася на 9-13%.

Раніше Факти ICTV публікували найкращі рецепти паски у мультиварці.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка