Страсний тиждень – останні шість днів Великого посту перед Великоднем. Оскільки у 2019 році Великдень святкуватимуть 28 квітня, Страсний тиждень припадає на 22-27 квітня.

Страсний тиждень, або Седмиця, присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа, Його стражданням на хресті, смерті та похованню.

Страсний понеділок

Цього дня люди прибирали свою оселю. Для жінок цей день починався дуже рано: ще до сходу сонця мати будила дочок, і вони починали порядкувати: фарбували, мили та чистили будинок. А після обіду йшли на город, аби до живного четверга посіяти все насіння.

Страсний вівторок

У вівторок жінки золили, прали та прасували білизну, а також готували святковий одяг. Чоловіки тим часом оглядали поля та заготовляли дрова для випікання пасок.

Чиста середа

У середу завершували найважливіші роботи: під вечір варто було впоратися з городом, навести лад у хаті та прибрати її зовні. Звечора починали причиняти тісто для пасок, а дівчата обирали яйця для писанок. Хлопці тим часом прибирали подвір’я від усілякого мотлоху.

Страсний четвер

Страстний четвер також називають Живним, або Чистим. За стародавнім звичаєм, на світанку цього дня дорослі та діти особливо урочисто миються біля криниці або річки. До Чистого четверга оселя вже має бути прибрана.

Саме в Чистий Четвер дівчата розписують писанки для коханих та готують великодні листівки, а діти зранку ходять до родичів і хресних батьків за “кукуци-гугуци” (пампушками у вигляді символічних пташок). На Закарпатті в цей день традиційно починають пекти паски.

Читайте: Коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень 2019



Страсна п’ятниця

Це день жалоби на спомин про страсті та смерть Христа. Цього дня християни строго дотримуються посту. У Страсну П’ятницю заборонено співати та веселитися. Кульмінацією цього дня є винесення Плащаниці.

Велика Субота

Цього дня господар готував кошик для посвяти – його промивали у проточній воді та сушили на сонці. Жінки малювали писанки, готували смажене та варили їсти, пекли паски, а ввечері наповнювали кошик.

До речі, Укрзалізниця призначила 69 додаткових рейсів на Великдень і травневі свята.