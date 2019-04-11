Які шахрайські методи використовують працівники сервісного центру, щоб змусити вас переплатити за роботу.

Як тільки у нас ламається техніка, ми одразу несемо її у сервісні центри чи викликаємо майстра.

Часто ми навіть не задумуємося над тим, що окрім полагодити техніку, майстри часто можуть її пошкодити або придумати нову поламку, за яку ви переплатите.

Як обманюють у сервісних центрах

Придумують неіснуючі поломки;

Ламають техніку під час ремонту;

Заміняють ваші нові деталі на свої б/в;

Беруть більше коштів за роботу, аніж вона вартує.

Як уберегтися від шахраїв

Зверніться у декілька сервісних центрів, щоб порівняти ціну;

Проконсультуйтеся у кількох фахівців, щоб порівняти проблеми, які констатують при поломці;

Обирайте сертифіковані сервісні центри;

Читайте відгуки про роботу майстрів, у чиї руки ви віддаєте техніку.

Як довести вину майстра

Сфотографуйте свою техніку до ремонту;

В письмовому вигляді зафіксуйте всі наявні проблеми ще до діагностики;

Вимагайте накладну з прописаними видами роботи та прайсом на них.

Ці пункти варто виконати, щоб у випадку, якщо майстри щось зламають, не сказали, що так і було.

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Коли вашу техніку пошкодили, викликайте директора сервісного центру і пишіть скаргу з вимогою безкоштовно полагодити те, що зламали в ході роботи, а якщо техніка на гарантії – зробіть заміну товару.

Не думайте, що у підпільних сервісних центрах вам полагодять в рази дешевше, часто саме там викручують деталі і придумують неіснуючі поламки, за які ви згодом переплатите гроші.

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