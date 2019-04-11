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Якого числа католицький Великдень у 2019 році

У 2019 році католики святкуватимуть Великдень 21 квітня.

Якого числа католицький Великдень у 2019 році

Католицький Великдень у 2019 році припадає на 21 квітня, що на тиждень раніше, ніж у православних християн.

Різні дати пояснюються відмінностями між юліанським і григоріанським календарями.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Від Воскресіння Христового формується весь церковний календар.

Великдень – це християнське церковне свято, яке присвячене воскресінню Ісуса Христа.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2019 році православні християни святкуватимуть Великдень 28 квітня.

Фото: Dreamstime

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