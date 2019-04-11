На Філіппінах знайшли останки раніше невідомого виду людини.

Вчені знайшли на Філіппінах невідомий вид людини, який жив на Землі більше 50 тис. років тому.

Дослідники дали новому виду людей назву Homo luzonensis.

Вперше цей вид був виявлений у 2007 році, коли в печері Кальяо (Філіппіни) знайшли кістку стопи, вік якої перевищував найстаріші останки Homo sapiens.

Пізніше у цьому ж шарі скелі знайшли останки людей, які одночасно схожі і відрізняються від відомих науці видів.

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– Ця фаланга сильно нагадує фаланги австралопітеків, що мешкали тільки в Африці і в більш давні часи. Індивідуум з цими характеристиками в поєднанні не може бути класифікований ні в одному з видів, відомих сьогодні, – розповів археолог Флоран Детро.

Науковці також припускають, що знайдений вид людей був карликовим, оскільки усі нові скам’янілості є дуже маленькими.

До слова, вчені з США заявили, що на Землі зафіксовано поширення смертельного грибка під назвою Candida auris.

Джерело: Science Alert