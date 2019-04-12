Сьогодні в Україні відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України, на який також припадає Міжнародний день космонавтики.
Щорічно 12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України. Також сьогодні святкується Міжнародний день космонавтики.
Свято було встановлено, враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Днем космонавтики.
Щоб золотилась зоряним колоссям
Космічна нива, зрощена руками
Невтомних мрійників – живих легенд-колосів,
Що простір й час підкорюють думками.
І Ваша праця, щоб знайшла визнання
У мудрості прийдешніх поколінь –
Була дороговказом для єднання
Дітей Землі і Всесвіту створінь!
***
Хто сказав, що люди не літають?
Є й ті, що краще всяких птахів.
Вони небо, як п’ять пальців, знають,
Але завжди з тугою дивляться вниз.
На Землі їх чекають, по них сумують.
Дуже важливо це відчуття.
Нехай політ надійність випромінює,
І нехай м’яким буде приземлення.
***
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
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