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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня

Яким буде 12 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня

Сьогодні бажано зайнятися активними заняттями і вирішенням питань по здоров’ю. Корисно у справах використовувати новаторський підхід. Творчість у будь-яких проявах також сьогодні може принести не тільки задоволення, але і користь.

День гарний для того, щоб насолодитися простими буденними справами.

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На заваді в справах може стати підвищена емоційність. У комунікаціях можуть виникати непорозуміння. Також сьогодні бажано не робити ніяких великих покупок і варто бути уважнішими з документами.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert

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