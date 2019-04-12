Цими вихідними кияни зможуть відпочити і набратися сил на найкращих подіях міста. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.

Можна відвідати виступ LP або концерт гурту Ляпіс 98 і відзначити 20-річчя легендарного альбому Всем девчонкам нравится.

Також є варіант сходити на Kyiv Music Days 2019, який, до речі, буде проходити під час можливих дебатів 14 квітня.

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Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Kyiv Music Days 2019

НСК Олімпійський

12-14 квітня, 14.00

Вартість: від 540 грн

Придбати квитки можна тут

З 12 по 14 квітня на території НСК Олімпійський пройде міжнародний форум концертної індустрії Kyiv Music Days 2019.

Це наймасштабніший спеціалізований захід для працівників індустрії, які розкажуть про реальний стан речей в музичній сфері.

Протягом трьох днів в Олімпійському проходитимуть лекції, майстер-класи, семінари та дискусії між українськими і зарубіжними фахівцями.

NDT2: Nederlands Dans Theater

Жовтневий Палац

13 квітня, 19.00

Вартість: 280-3200 грн

Придбати квитки можна тут

Одне з семи чудес в світі хореографії та культурний феномен Нідерландів. NDT (Nederlands Dans Theater) в рамках чергового всесвітнього турне вперше приїдуть з концертом до Києва, де за один вечір покажуть відразу чотири балетних номери!

NDT2 – це молоді танцюристи, але якщо вірити критикам з The New York Times, то вистачить п’яти хвилин, щоб закохатися в них раз і назавжди.

Над програмою працювали п’ять найкращих хореографів світу, тому виступ 13 квітня в Жовтневому палаці – це must have для всіх шанувальників танцювального мистецтва.

Сергій Міхалок и ЛЯПІС 98

Freedom Hall

13 квітня, 20.00

Вартість: 750 – 2390 грн

Купити квитки можна тут

Група ЛЯПІС 98 і Сергій Міхалок відзначають двадцятиріччя альбому Всем девчонкам нравится. У вас просто не залишиться шансів не підспівувати і не танцювати.

Неймовірна енергетика Міхалка та його групи — запорука справжнього свята музики.

LP

Палац Спорту

14 квітня, 19.00

Вартість: 999-3999 грн

Придбати квитки можна тут

Колись Лаура Перголіцці, відома фанатам під творчим псевдонімом LP, була автором пісень для найзнаменитіших поп-виконавців світу: Rihanna, Beyonce, The Veronicas, Backstreet Boys і багатьох інших. Але володіючи вражаючим талантом і чуттєвістю, сольна кар’єра Лаури злетіла на вершину хіт-парадів з неймовірною швидкістю.

Їй знадобилося всього два роки, щоб стати улюбленою поп-рок-співачкою України, про що свідчить її минулий виступ в Палаці Спорту, який запалив вогонь в серцях кількох тисяч фанатів.

14 квітня LP повертається з улюбленими хітами і новими піснями.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.