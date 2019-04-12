Цими вихідними кияни зможуть відпочити і набратися сил на найкращих подіях міста. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.
Можна відвідати виступ LP або концерт гурту Ляпіс 98 і відзначити 20-річчя легендарного альбому Всем девчонкам нравится.
Також є варіант сходити на Kyiv Music Days 2019, який, до речі, буде проходити під час можливих дебатів 14 квітня.
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Факти ICTV зібрали найцікавіші події.
Kyiv Music Days 2019
НСК Олімпійський
12-14 квітня, 14.00
Вартість: від 540 грн
Придбати квитки можна тут
З 12 по 14 квітня на території НСК Олімпійський пройде міжнародний форум концертної індустрії Kyiv Music Days 2019.
Це наймасштабніший спеціалізований захід для працівників індустрії, які розкажуть про реальний стан речей в музичній сфері.
Протягом трьох днів в Олімпійському проходитимуть лекції, майстер-класи, семінари та дискусії між українськими і зарубіжними фахівцями.
NDT2: Nederlands Dans Theater
Жовтневий Палац
13 квітня, 19.00
Вартість: 280-3200 грн
Придбати квитки можна тут
Одне з семи чудес в світі хореографії та культурний феномен Нідерландів. NDT (Nederlands Dans Theater) в рамках чергового всесвітнього турне вперше приїдуть з концертом до Києва, де за один вечір покажуть відразу чотири балетних номери!
NDT2 – це молоді танцюристи, але якщо вірити критикам з The New York Times, то вистачить п’яти хвилин, щоб закохатися в них раз і назавжди.
Над програмою працювали п’ять найкращих хореографів світу, тому виступ 13 квітня в Жовтневому палаці – це must have для всіх шанувальників танцювального мистецтва.
Сергій Міхалок и ЛЯПІС 98
Freedom Hall
13 квітня, 20.00
Вартість: 750 – 2390 грн
Купити квитки можна тут
Група ЛЯПІС 98 і Сергій Міхалок відзначають двадцятиріччя альбому Всем девчонкам нравится. У вас просто не залишиться шансів не підспівувати і не танцювати.
Неймовірна енергетика Міхалка та його групи — запорука справжнього свята музики.
LP
Палац Спорту
14 квітня, 19.00
Вартість: 999-3999 грн
Придбати квитки можна тут
Колись Лаура Перголіцці, відома фанатам під творчим псевдонімом LP, була автором пісень для найзнаменитіших поп-виконавців світу: Rihanna, Beyonce, The Veronicas, Backstreet Boys і багатьох інших. Але володіючи вражаючим талантом і чуттєвістю, сольна кар’єра Лаури злетіла на вершину хіт-парадів з неймовірною швидкістю.
Їй знадобилося всього два роки, щоб стати улюбленою поп-рок-співачкою України, про що свідчить її минулий виступ в Палаці Спорту, який запалив вогонь в серцях кількох тисяч фанатів.
14 квітня LP повертається з улюбленими хітами і новими піснями.
Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.