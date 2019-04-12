Сьогодні, 12 квітня, відзначають Міжнародний день польоту людини в космос.
Останнім часом доволі футуристичні ідеї стають все більше реальними.
Вчора компанія Ілона Маска SpaceX провела перший комерційний запуск найпотужнішої у світі ракети – Falcon Heavy, який завершився першою в історії посадкою всіх трьох ступенів.
Читайте: SpaceX вдруге запустила ракету Falcon Heavy
Ілон Маск планує колонізувати Марс та організувати космічний туризм. Також він хоче забезпечити всіх людей доступом до глобального інтернету.
Такі ж прагнення у галузі інтернету у засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.
Раніше Факти ICTV писали, що uрупа міжнародних астрономів на конференції у Бельгії оприлюднила перше фото чорної діри, зроблене завдяки проекту Event Horizon Telescope.
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