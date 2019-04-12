Сьогодні, 12 квітня, відзначають Міжнародний день польоту людини в космос.

Останнім часом доволі футуристичні ідеї стають все більше реальними.

Вчора компанія Ілона Маска SpaceX провела перший комерційний запуск найпотужнішої у світі ракети – Falcon Heavy, який завершився першою в історії посадкою всіх трьох ступенів.

Читайте: SpaceX вдруге запустила ракету Falcon Heavy

Ілон Маск планує колонізувати Марс та організувати космічний туризм. Також він хоче забезпечити всіх людей доступом до глобального інтернету.

Такі ж прагнення у галузі інтернету у засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

Раніше Факти ICTV писали, що uрупа міжнародних астрономів на конференції у Бельгії оприлюднила перше фото чорної діри, зроблене завдяки проекту Event Horizon Telescope.