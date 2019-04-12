Вербну неділю святкують в останній день перед Страсним тижнем, коли у християн найсуворіший піст. В цей день віруючі обмежують себе не тільки в їжі, але і в побутових справах. Факти ICTV розповідають, що не можна робити в цей день.

За тиждень до Великодня християни святкують Вербну неділю, яку ще називають Входом Господнім до Єрусалиму. Цього року вона припадає на 21 квітня.

Найважливіше у Вербну неділю – підготуватися до Страсного тижня , коли наступає строгий піст, який завершиться Світлим Воскресінням Христовим.

Що не можна робити в цей день

Не можна влаштовувати гучні святкування чи пити алкоголь.

Але дозволяється пити не багато вина і їсти рибу.

Не можна важко працювати, варто також відкласти всю хатню роботу.

Але в цей день, як говорили наші предки, можна посадити кімнатну рослину: вона нібито принесе гроші тому, хто її саджав. Але якщо рослина зів’яне – бути людині бідною на все життя.

Не варто виганяти худобу на пасовище.

Також є народна прикмета, що не можна розчісувати волосся – так можна накликати на себе неприємності.

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Не можна лихословити й сваритися;

У Вербну неділю не можна садити в землю гілочки минулорічної верби.

Жінкам не можна шити, в’язати, вишивати і взагалі займатися рукоділлям.

Вербу не можна викидати.

Протягом року вона охоронятиме ваше житло від злих духів. Якщо “котики” обсипаються, їх слід складати до наступної весни.

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