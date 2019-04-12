28 квітня православні християни святкуватимуть Великдень. Що має бути у великодньому кошику та як правильно святити паски, розкажуть Факти ICTV.

У ніч із суботи на неділю віряни несуть до церкви великодній кошик, аби під час служби освятити його вміст.

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Зазвичай до церкви несуть продукти, від яких люди відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів.

Освячену їжу не можна викидати. Її потрібно з’їсти за великоднім столом, поділитися з родичами та сусідами або роздати нужденним.

Що покласти у кошик?

Основною святковою стравою є паска. Також у великодній кошик потрібно покласти крашанки, м’ясо та сало, сир і молочні продукти, вино Кагор, хрін. Крім того, не забудьте покласти до кошика церковні свічки.

Коли святити паски?

У різних церквах і храмах час для освячення пасок може відрізнятися. Одна церква може освятити великодній кошик уже в передсвяткову суботу, а інша – безпосередньо в неділю.

Пасхальна літургія у церкві триває всю ніч, і тому називається всеношною. Близько 4 години ранку відбувається пасхальна хресна хода.

Потім священики перевдягаються із темних шат у світлі та проголошують слова: “Христос Воскрес!”. У відповідь віруючі кажуть: “Воістину Воскрес!”

Лише після цього настає час, коли можна святити паски та великодній кошик.

До слова, католики святкуватимуть Великдень 21 квітня.