Яким буде 13 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День в цілому може бути непростим з точки зору комунікацій, емоцій, взаємодії з оточуючими.

Бажано активні масові контакти не планувати на сьогодні.

Ідеально провести день в максимально можливій самоті, або в колі близьких людей.

Варто враховувати, що є ймовірність конфліктних ситуацій через непорозуміння. Тому краще кілька разів перепитати, що саме людина мала на увазі насправді.

Дуже корисні процедури очищення, тим більше, що Сонце готуватиметься завтра міняти знак і перейде у свій сильний стан, і практично це знаменуватиме новий астрологічний рік.

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Але сьогодні енергії дня можуть бути важкуватими, тому будь-які процедури, пов’язані з очищенням, вельми вітаються.

Фізичні навантаження допустимі, але не варто дуже старатися і перенапружуватися, краще адекватно розподіляти свої сили, щоб не відбулося вигорання.

Сім’ї та дітям добре надати підтримку і уважно ставитися до питань здоров’я.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.