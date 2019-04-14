Яким буде 14 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні можуть виникати суперечки, розбіжності, конфлікти.

Під час спілкування варто бути терплячими, а якщо з’явилося бажання відстояти свою позицію, то це потрібно робити по суті, не переходячи на звинувачення.

Сьогодні небажано починати важливі справи, а також здійснювати великі покупки.

Можна приділити час батькові або старшому в роду. Доречними будуть практики, які спрямовані на заспокоєння, адже сьогодні дуже ймовірно нервове перенапруження.

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Несприятливим в цей день вважається брати або давати гроші в борг, початок подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.