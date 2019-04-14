Гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Поміркувавши про те, чому навчило вас минуле, спрямуйте погляд туди, де ви хочете опинитися в майбутньому. Забудьте про світові проблеми та зосередьтеся на своїх очікуваннях. У цей період з’явиться можливість знайти рівновагу. Чи є ви тією людиною, якою хотіли бути? Чи домоглися ви щастя, успіху і процвітання – хоча б на власний погляд? Можливо, ви занадто низько встановили планку? Або занадто високо? Або ж ви намагаєтеся втиснути своє життя у надто жорсткі рамки?

Гороскоп для Тельців

Таємниці та духовні одкровення активізують хід подій, і у вас з’явиться можливість продемонструвати лідерські здібності, цілісність своєї натури й індівідуальність. Визнання й успіх не впадуть до вас з неба. Однак динаміка цього процесу матиме позитивний характер, тому вона збільшує шанси на те, що ви скористаєтеся перевагою і зміцните своє становище, досягнете визнання своїх заслуг.

Гороскоп для Близнюків

У цей період вам можуть кинути виклик, спровокувати на відкриту конфронтацію або на ситуації, пов’язані з конкуренцією і ризиком. Життя розбурхує вас, змушує активно проявитися, використовувати вольові якості. З’явиться потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав’язаного кола обставин. Гарний час для старту творчої і ділової активності, що буде сприяти зростанню популярності.

Гороскоп для Раків

У цей період отримана інформація, ідеї або спілкування можуть викликати стрес. Ви схильні будь-яку критику сприймати дуже болісно, навіть якщо вона не спрямована особисто на вас. З іншого боку, якщо ви не дозволите вашому егоїзму і впертості проникнути у сферу ідей, методів та інформації, то самоконтроль і терпіння допоможуть подолати всі перешкоди й успішно завершити всі ваші плани.

Гороскоп для Левів

Складаються сприятливі умови, щоб втілити свої проекти у життя. З’являються шанси для творчої діяльності. Ясність і глибина поглядів, міцний імунітет, дають вам велику життєву силу, конструктивну енергію, силу волі, ентузіазм, підприємливість, прагнення до нового, уміння командувати, підкоряти. Негативна сторона цього періоду – почуття безкарності, звідси – велика спокуса використати цю безкарність.

Гороскоп для Дів

Ви критично налаштовані, навіть знервовані, але проявляєте ділові якості, більше, ніж зазвичай. На зміну мрійливості, приходить зосередженість, бажання навести лад, все розставити по місцях, дістати нову інформацію і знайти їй місце. Дратує найменша недбалість, неточність. Здатність до зваблення слабшає, є небезпека заплутатися в деталях, в очі впадають об’єктивні факти. Укладається більше, ніж зазвичай, торгових угод, але вони сповнені застережень та умов.

Гороскоп для Терезів

У вас гарний настрій, прагнете контактів, вам подобаються розваги та гуляння. Хочеться провести час у хорошій компанії, зустрітися зі знайомими, піти в театр, на виставку, зайнятися творчістю. В цей час загострюється сприйнятливість до краси, більш виражений інтерес до протилежної статі. Поліпшуються відносини з рідними, близькими і друзями. Але ваша рішучість слабшає, прийняті рішення – легко змінюються.

Гороскоп для Скорпіонів

Присутній елемент напруги у всьому, що ви намагаєтеся робити. Виявлятиметься якась вольова імпульсивність, яка не залишиться без уваги оточуючих. Однак, у чому саме, вам буде важко сформулювати і зрозуміти. Труднощі і зовнішнє втручання у ваші справи змушує навчитися на них адекватно реагувати. Незважаючи на компетентність у певних стандартах, ви особисто не впевнені у цьому. Внаслідок чого намагаєтеся приховати це зарозумілою поведінкою.

Гороскоп для Стрільців

Навіть якщо невдача не стане остаточним результатом, нинішні обставини не обіцяють повного успіху. У тому малоймовірному випадку, коли успіх можливий, він буде супроводжуватися втратою життєвого комфорту. Думки і дії оточуючих навряд чи забезпечать вам підтримку і можуть виявитися прямим викликом. Взаємовідносини з чоловіками можуть стати напруженими. Краще триматися в тіні і будувати плани на більш сприятливий період.

Гороскоп для Козерогів

Невідповідність бажаного і дійсного, внутрішній конфлікт між вашою волею і бажаннями приведуть до напруги у всьому, що ви робите. Ви сповнені ентузіазму, енергійні, жадаєте продемонструвати свій талант, але здається, що пропонуєте свої послуги не тим людям і невчасно. Вам доведеться бути насторожі, щоб оточуючі не намагалися вас експлуатувати і наживатися на ваших ідеях.

Гороскоп для Водоліїв

Фаза підвищеної творчої активності, яка буде проявлятися в розробці нових ідей, у правильному використанні свого таланту, отриманні знань у своїй професійній діяльності, в роботі за сумісництвом. Цей період вважається найбільш вдалим для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Робота з документами завдасть клопоту, але завершиться вдало.

Гороскоп для Риб

Протягом тижня вас будуть супроводжувати нервозність, неуважність і дратівливість. Даний період є несприятливим для розумової праці. Це саме можна сказати і про встановлення контактів з близькими людьми: відсутність взаєморозуміння, лицемірство, обман – стануть основними пунктами розбіжностей з обох сторін. Знизиться здатність об’єктивно сприймати дійсність. Не поспішайте приймати рішення, висловлювати свої ідеї або думки. Але даний період сприятливий для внутрішньої роботи, результати якої продемонструєте пізніше.