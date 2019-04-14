Солсбері зайняв перше місце в рейтингу найкращих міст для життя у Великій Британії.

Газета The Sunday Times склала рейтинг найкращих міст для життя у Великій Британії і перше місце в ньому дісталося Солсбері.

У виданні відзначили, що жителі міста проявили особливу згуртованість, щоб пережити шок після отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

У Солсбері проживають 46 тис. осіб.

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Серед переваг міста відзначені: найкращі школи, близькість до моря і Лондону, розвинена транспортна мережа, історична спадщина і чисте повітря.

До слова, до рейтингу увійшло 101 британське місто.

Нагадаємо, Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли невідомою нервово-паралітичною речовиною 4 березня 2018 року у Солсбері.

Джерело: The Sunday Times