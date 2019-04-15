На цьому тижні в Україні очікуються опади та прохолодна погода.

У перші дні тижня синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Після 17 квітня очікується ясна погода, проте стовпчики термометрів не піднімуться вище 15°.

У вівторок, 16 квітня, в Україні дощитиме, місцями пройде мокрий сніг.

У західних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря 6°…14° вдень, -2…5 вночі.

На півночі, півдні та центрі України дощитиме, вдень повітря прогріється до 8…14 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 3…9°.

У східній частині країни також прогнозують опади. Температура вдень до +16°, вночі 4…8° вище нуля.

У середу, 17 квітня, ясна погода очікуються лише у Сумські й та Чернігівській областях, на решті території країни пройдуть дощі.

По всій Україні температура повітря вдень складе 8°…14°, вночі 3°…8°.

У четвер, 18 квітня, по всій території країни буде хмарна з проясненнями погода.

Температура повітря прогріється до 13° вдень, 6° вночі.

У п’ятницю, 19 квітня, погода в Україні не зазнає істотних змін.

На заході, півдні та центрі країни хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 11…13 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 3…6°.

На півночі та сході вдень 9…14°, вночі 2…5°.

До речі, сьогодні в Україні буде хмарно, проте без значних опадів.