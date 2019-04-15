Чому поліс туриста не лише формальність, від яких ризиків він вас вбереже, ціна питання і не тільки – у матеріалі Фактів ICTV.

Зовсім скоро почнеться сезон подорожей – наближаються травневі свята і довгоочікувана літня відпустка. Збираючи валізу, не забудьте захопити з собою поліс туриста – безпека понад усе!

Навіщо потрібен?

Багато хто помилково вважає, що поліс туриста необхідний лише для отримання візи. Але головне зовсім не це, а ваше здоров’я і життя!

Та й лікування в інших країнах влетить у копієчку!

Так, без страховки у Будапешті невдале падіння обійдеться у €600 (швидка допомога, знімки, гіпс), в Австрії за лікування розриву зв’язок вам доведеться викласти близько €1100 (швидка допомога, госпіталізація, знімки і процедури), а у Греції звичайний виклик лікаря дитині при ГРВІ – €110. І таких випадків насправді десятки!

Тому так важливо не купувати поліс за принципом “аби був”, а продумати всі можливі ризики і включити їх у страховку.

– Крім того, у стресовій ситуації у вас буде можливість отримати кваліфіковану консультацію на цілодобовій гарячій лінії страхової компанії, кваліфіковану медичну допомогу, відшкодувати свої витрати на лікування або додаткове проживання через затримку рейсу по поверненню, – говорить незалежний фінансовий консультант Лідія Шапошникова.

Скільки коштує?

Середня ціна полісу туриста – 240-400 гривень за людину, максимальна – 800 гривень і більше.

При активному відпочинку ціна зростає на 50-75%.

Все залежить від декількох факторів:

– країни перебування;

– терміну подорожі;

– віку мандрівника (більшість компаній не страхує людей старше 65-75 років).

– від виду відпочинку.

– Для пасивного відпочинку туристичні фірми і страхові компанії пропонують базове наповнення полісу з маленьким набором ризиків. У такому випадку ціна полісу коливається від 240 до 280 гривень, – доповнює експерт.

Варто зазначити, що ця страховка покриває витрати при реальній загрозі життю і здоров’я. У набір входять ліки, екстрена стоматологія (гострий зубний біль), госпіталізація, витрати при летальному результаті, у тому числі і відправка тіла на батьківщину.

– Якщо ж ви плануєте на відпочинку займатися активними видами спорту – дайвінгом, серфінгом, лижами тощо, то, з огляду на можливість отримання травм, ціна полісу автоматично зростає на 50-75%, – каже Лідія.

У такому випадку туристу оплачують не лише всі медичні витрати, але і виплачують додаткову грошову компенсацію. Її він отримує по поверненню додому.

Крім іншого там є додаткові опції – дострокове повернення додому, допомога при втраті багажу або документів і багато іншого.

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В яких країнах дешевше?

Найдешевше поліс туриста обійдеться у країнах Шенгенської зони. На 12-15 днів доведеться заплатити у межах 240-400 грн на людину. Це Албанія, Аргентина, Австрія, Мальдіви, Туніс, Коста-Ріка, Кіпр та інші.

У Болгарії, Камбоджі, Індонезії вдвічі дорожче!

Найдорожчими у цьому плані країнами є Туреччина, США, Японія, Нова Зеландія, Канада, Ізраїль. Тут поліс туриста майже у 4 рази дорожчий, ніж у країнах Шенгенської зони.

З чого почати?

Для початку варто зрозуміти, як ви будете подорожувати – через турфірму або самостійно. У першому випадку вартість страхового полісу часто включена у ціну туристичного пакету.

Варто розуміти, що туроператори намагаються здешевити путівку, скорочуючи кількість опцій програми страхування.

Це може негативно вплинути на поліс – у ньому не будуть прописані необхідні ризики. Потрібно звернути на це увагу і по можливості внести зміни у стандартний договір.

Якщо ж цього з якихось причин зробити не можна, краще не економити і укласти договір безпосередньо зі страховою компанією.

Якщо ж ви вирішили подорожувати самостійно, вам доведеться обирати все самому – від готелю до страхової компанії.

Договір

Головне, на що необхідно звертати увагу при оформленні полісу, – це страхові суми (фактичне покриття ризиків), терміни і територія перебування.

Не варто вказувати терміни перебування день в день.

Будь-яка зміна графіку перебування туриста за кордоном автоматично позбавляє його страхового захисту!

Зазвичай туристичний поліс складається з основного бланку і текстової частини з умовами страхування.

Обов’язково вивчіть договір. У ньому може бути перераховано багато цікавих опцій, але скористатися можна лише тими, які будуть зазначені на основному бланку, куди вноситься змінна інформація.

Проконтролюйте, щоб все необхідне було заповнене.

Крім того, краще укладати договір безпосередньо в офісі страхової компанії, оскільки агенти під посольством найчастіше реалізують дешеві програми з обмеженим набором опцій і великим списком винятків.

Що обов’язково потрібно прописати?

Щоб убезпечити себе, необхідно врахувати всі ризики. До базового полісу необхідно додати додаткові опції.

Наприклад, якщо ви вирушаєте на море, то допишіть допомогу при сонячних опіках; якщо страждаєте виразкою шлунка або іншими хронічними захворюваннями вкажіть допомогу при загостренні хронічних захворювань тощо.

Весь перелік ризиків вам підкаже оператор страхової компанії або агент компанії.

Однозначної відповіді на питання, який поліс краще, немає.

Все залежить від конкретного випадку і обсягу послуг, який ви захочете включити у свій поліс.

Як працює?

Принцип дії такий – ви платите гроші страховій компанії, натомість отримуєте поліс.

Коли трапляється нещасний випадок, ви одразу телефонуйте у страхову компанію (її номер написаний у полісі і виділений маркером). Там вам дадуть адресу лікарні та вишлють туди гарантійний лист, в якому сказано, що лікування буде оплачено.

Якщо ситуація критична, то вам викличуть швидку допомогу або пришлють лікаря.

Що потрібно повідомити оператору:

номер полісу;

місце перебування;

суть проблеми.

– По прибуттю до лікарні переконайтеся, що адміністратор у реєстратурі отримав гарантійний лист, і ви не платите за лікування з власної кишені. Якщо гарантійного листа ще немає, а вас просять заплатити готівкою або залишити паспорт у заставу – не робіть цього. Телефонуйте у компанію і з’ясовуйте причину затримки, – каже Лідія Шапошникова.

Важливо узгоджувати всі свої дії з оператором. Наприклад, якщо після основного лікування вам призначили додаткове, уточніть у компанії чи буде воно оплачено.

– Іноді (не в екстрених випадках) буває, що оператор не одразу приймає рішення, вам можуть зателефонувати за годину-другу. Головне не панікуйте і не мчіть до лікарні самостійно, телефонуйте у компанію і дійте за вказівками оператора, – розповідає експерт.

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Чому не можна платити самостійно?

У першу чергу тому, що страхова компанія відмовиться відшкодувати неузгоджені з нею витрати.

Якщо ж ви узгодили факт самостійної оплати рахунку з оператором компанії, то маєте повне право звернутися у страхову компанію за відшкодуванням.

Всі телефонні розмови з оператором записуються і зберігаються, тому не переживайте!

Зробити це необхідно протягом терміну, прописаному у полісі. Зазвичай це 30 днів після повернення у свою країну.

Документи, які необхідно надати:

страховий поліс;

офіційні медичні документи з вашими даними, діагнозом, чітко зазначеними датами лікування і звернення за медичою допомогою;

направлення на лабораторні дослідження;

рахунки на бланках лікарні зі списком наданих вам послуг;

документи, що підтверджують оплату;

рецепти лікаря та рахунки з аптеки.

На всіх документах повинні бути печатки. Можна додати рахунки за таксі і телефонні переговори з компанією, їх теж компенсують.

Лайфхаки

Підсумовуючи матеріал, виокремили кілька базових порад. Сподіваємося, вони допоможуть вам і зроблять ваш відпочинок комфортним і безпечним.

Топ-7 порад:

– Не купуйте поліс за принципом “аби був”.

– Збережіть фото свого полісу у телефоні.

– Перевірте роумінг свого телефону, можливо знадобитися місцева SIM-карта.

– Уважно прочитайте договір страхування, щоб знати які випадки страхова компанія сплатить, а які не входять у поліс.

– Купуйте поліс на рік, якщо збираєтеся подорожувати часто або на тривалий термін – так дешевше.

– Не платіть самостійно, оскільки страхова компанія може відмовитися відшкодувати неузгоджені з нею витрати.

– Не вказуйте у полісі терміни перебування день в день.

Отже, ми провели міні-розслідування, щоб Ваш відпочинок не затьмарювали непередбачувані витрати, а життя і здоров’я були далекі від ризиків.

Бажаємо, щоб ваша подорож залишила лише приємні спогади!

Ангеліна Маліновська