Яким буде 15 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє контактам з авторитетними особами, керівництвом. Можна зробити щось для професійного зростання і просування кар’єрними сходами. Виглядати швидше за все сьогодні захочеться яскраво і помітно – дозвольте цьому статися. Будь-які прояви яскравості та креативної поведінки вітаються.

Рекомендуються будь-які заходи, пов’язані з родом і предками – поклоніння, поминання, складання генеалогічного древа, дослідження, пов’язані з минулим сім’ї, – усе це сьогодні може принести підтримку і успіх.

Венера у вечірній час мінятиме знак і переходитиме у своє найсильніше положення. Але сьогодні – саме в день переходу – планета досить ослаблена і не може проявляти себе на повну. Тому великі витрати сьогодні бажано виключити. А також бажано проявляти уважність на дорозі та в усьому, що пов’язано з автомобілями.

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Підтримати у такій ситуації може творчий підхід до справ і творчість загалом.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, брати чи давати гроші у борг.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на квітень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

Джерело: Astro.Expert