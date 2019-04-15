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Факти / Lifestyle

Коли Єврейські кучки 2019: дата, традиції і погода

Єврейські кучки пов’язують з іудейським Великоднем, який називається Песах. Це період перед православною Пасхою, в які обов’язково змінюється погода.

Еврейские кучки 2019

Православні християни з 15 по 20 квітня відзначають так звані Єврейські кучки.

Єврейські кучки передують єврейському Великодню – Песах.

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Як правило, в цей період, погода різко змінюється, приходить похолодання.

Цей період випадає на час перед православною Пасхою, здавна люди помітили, що в ці дні погода буває дуже нестабільною.

Звідси прийшло і початкове назва – Єврейські купини. Неначе природа скаче по купинах, але пізніше в народі купини перейменували в кучки.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на цей тиждень, згідно з яким до п’ятниці очікуються опади і невисока температура.

Фото: Unsplash

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