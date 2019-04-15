Страсна п’ятниця – найскорботніший день Великого посту, який у 2019 році припадає на 26 квітня. Факти ICTV зібрали прикмети і заборони, пов’язані з цим днем.

У Страсну п’ятницю розіп’яли Ісуса Христа на Голгофі. Своєю мученицькою смертю Спаситель спокутував гріхи людей, а через три дні воскрес.

Усі приготування до Великодня потрібно закінчити в Чистий четвер, щоб у Велику п’ятницю ніщо не відволікало від молитов.

Проте паски пекти треба саме у цей день, бо, за повір’ями, паска, спечена у Страсну п’ятницю, ніколи не покриється цвіллю.

Зі служби в церкві у цей день потрібно принести 12 свічок, які повинні повністю догоріти в будинку. Цей ритуал залучить благополуччя та здоров’я. А обручка, освячена у храмі, захищатиме від усіх недуг і принесе удачу.

Прикмети на Страсну п’ятницю

Зранку треба виконати особливий ритуал. Якщо, визирнувши у вікно, першою побачите птаха, для дівчини це віщує нове знайомство, а для хлопця – добру новину.

Якщо погляд впав на кішку – чекає багате життя, на собаку – до біди, на дівчину – знак благополуччя, на хлопця – весь рік не будете хворіти, якщо на старого або інваліда – добра не чекайте.

У Страсну п’ятницю не можна плювати на землю. Від того, хто таке зробить, на цілий рік відвернуться всі святі.

Людина, яка нічого не їсть весь день, буде знати за три дні час своєї смерті.

Якщо в цей день небо зоряне – буде хороший урожай зернових, якщо весь день хмарно – до неврожаю.

Заборони у Страсну п’ятницю

Перша і головна заборона – дуже строгий піст. Можна лише хліб і воду, але після виносу Плащаниці у храмі (десь о 15.00). Хоча дуже віруючі люди взагалі відмовляються від їжі і навіть не миються у цей день.

Категорично заборонено займатися будь-якими справами, пов’язаними з фізичною працею: жінкам – шити, прати і прибирати в будинку, а чоловікам – рубати дрова. Якщо випрати щось в Страсну п’ятницю, воно вкриється краплями крові.

Не рекомендується також стригти і фарбувати волосся, заборонені будь-які косметичні процедури.

Не можна співати, танцювати, веселитися, вживати алкоголь, сваритися та займатися сексом. Той, хто розважався у Страсну п’ятницю, цілий буде сумувати, плакати і страждати.

Тому, якщо день народження випав на цей день – краще перенести святкування.

Забороняються земляні роботи – усе пропаде. Тільки посіяна у цей день петрушка дасть подвійний урожай.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Раніше Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст по днях.