Вчені NASA отримали нове підтвердження наявності води на поверхні Місяця. Волога з’явилася в результаті впливу на небесне тіло метеоритів.

Дослідники національного космічного відомства США і лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса в Лорел довели, що потоки метеоритів, які падають на Місяць, наповнюють тонку атмосферу короткоживучою водяною парою.

Коли потік метеоритів падає на поверхню Місяця, звільнена вода потрапляє в екзосферу і поширюється через неї. Близько третини цієї пари приземляється назад на поверхню Місяця.

– Отримані дані допоможуть вченим зрозуміти історію місячної води – потенційного ресурсу для підтримки довгострокових операцій на Місяці і дослідження людиною глибокого космосу, – йдеться у звіті вчених.

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В NASA спростувують, що виявлена вода прибувала тільки від метеоритів.

– Ми знаємо, що частина води повинна надходити з Місяця, тому що маса води, що вивільняється, більша, ніж маса води в метеоритах, – відзначили дослідники.

Вчені припускають, що вода, яку вдалося виявити, могла бути закладена ще на початку існування Місяця.

До слова, керівник NASA Джим Бріденштайн заявив, що агентство планує співпрацювати з Україною у сфері дослідження Місяця.