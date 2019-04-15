У травні 2019 року на українців чекає 10 вихідних днів.

У травні 2019 року українці матимуть 10 вихідних днів і 21 робочий день.

До звичайних вихідних у травні додаються ще два додаткових.

1 травня цього року випадає на середу і буде вихідним днем.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня – цьогоріч у четвер, тому він також буде вихідним.

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Крім того, робочі дні 8 травня та 11 травня будуть скорочені на одну годину.

Вихідний день за 30 квітня доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.