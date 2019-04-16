З астрологічної точки зору, у другому турі виборів 2019 переможе Володимир Зеленський.

Астрологічний прогноз на другий тур виборів 2019 склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Хто переможе у другому турі

На її думку, Володимир Зеленський має всі шанси перемогти свого конкурента Петра Порошенка.

– Всіх цікавить, хто ж переможе у другому турі виборів. Скажу, що Володимир Зеленський має всі шанси стати президентом. Все, що відбувається між кандидатами в інтервал між першим і другим туром, не має особливого значення – виборці Зеленського своєї думки не змінять і це пояснюється астрологічними особливостями, – заявляє астролог

З 6 березня 2019 року Уран (має відношення до політики, свободи і незалежності, прогресивного розвитку) увійшов у знак Тельця, який характеризує Україну в астрології. Основна характеристика Урана – все прогресивне і сучасне. Всесвіт дає українцям шанс змінити країну, зламати існуючу політичну систему, замінити старі обличчя, з’являється перспектива для появи нових лідерів.

Що чекає на Україну, якщо переможе Зеленський

– Чи легко буде при президентстві Зеленського? Нелегко, адже час змін завжди переживається складно. До того ж Зеленський не має досвіду у політиці, а це мінус, – говорить експерт.

З приходом Зеленського до влади відбудеться знесення старої структури, з’являться нові люди. Зеленський – дуже винахідливий, цілеспрямований, не спокушений владою.

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До речі, раніше ми публікували ставки букмекерів на другий тур виборів президента України.