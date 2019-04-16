Реліз однієї з найочікуваніших відеоігор квітня Mortal Kombat 11 не відбудеться в Україні.
На початку квітня відеогра Mortal Kombat 11 пропала з цифрових магазинів України, а нещодавно стало відомо, що вона й зовсім не вийде в нашій країні.
Факти ICTV звернулися до видавця відеоігри WB Games для того, щоб прояснити ситуацію зі зникненням Mortal Kombat 11.
Видавець дійсно підтвердив, що відеогра не вийде в Україні, аби не порушувати закони країни, однак не сказав, про які саме закони йдеться.
– Ми скасували реліз Mortal Kombat 11 на українському ринку, щоб переконатися, що ми дотримуємося всіх законів в країні. Наше рішення може бути переглянуте, якщо в закони зміняться. Ми приносимо вибачення за розчарування, яке могло бути викликано цим рішенням, – пишуть WB Games.
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Однак магазини відеоігор в Україні не прибрали передзамовлення відеоігри для різних платформ.
За їхніми словами, наразі не можна точно сказати, чи буде в Україні доступний Mortal Kombat 11 на фізичних носіях після релізу.
Всім, хто попередньо замовив гру в цифрових сервісах, обіцяють повернути гроші.
До слова, компанія Bethesda пообіцяла, що випустить низку нових відеоігор у сервісі цифрової дистрибуції Steam.